Ni skadde til sykehus etter gasslekkasje på Yara

– Sykehuset har fått inn ni personer med lettere skader, som er lagt inn til overvåkning. Det er ikke behov for økt beredskap som følge av hendelsen, sier kommunikasjonssjef Lars Kittilisen ved Sykehuset Telemark.

– To personer følte ubehag, svie i hals og huden etter lekkasjen, sier operasjonsleder Jørn Gustav Larsen.

Politiet er på stedet.

– Det skal ikke begynne å brenne på grunn av et strømbrudd

Lekkasjen skjedde på Yara, bare dagen etter at de hadde en alvorlig brann på Herøya.

En rørledning har sprunget lekk, og det har blitt en mindre lekkasje av saltpetersyre. Lekkasjen har dannet nitrosegass.

– For sikkerhets skyld er alle som var i nærheten blitt sendt på legevakt eller sykehuset for sjekk, sier Larsen.

Lekkasjen har skjedd på et annet sted på Yaras område enn der brannen var, flere hundree meter unna, ned mot kaia.

– Det har vært en liten lekkasje i forbindelse med konstruksjonsarbeider. De ansatte som var på stedet meldte i fra, sier fabrikksjef Per Knutsen på Yara.

NY LEKKASJE, LANG FORHISTORIE: Er dere fornøyd med denne listen, Yara?

