Nødetatene rykket ut til melding om mulig person som har gått gjennom isen annonse Nødetatene rykket ut til vannet Nordre Synken i Bamble. 24.12.2018 kl 10:05 (Oppdatert 10:24)

Jonas Fossing

Sør–Øst 110 melder om hendelsen like over klokken 10 mandag formiddag.

– Brannvesenet rykker ut på melding om mulig person som har gått igjennom isen i Nordre Synken, skriver alarmsentralen.

Operasjonsleder i politiet, Rune Hunshamar, opplyser at de er usikker på om noen har gått gjennom isen.

– Det er usikkert om det er noen spor ut til et hull i isen. Vi har akkurat kommet frem til stedet og vi er nødt til å sjekke det ut. Men det er ingen som har sett noen gå gjennom isen, sier han.

Ingen hull, kun snøfritt område

Like etter blir det meldt at det ikke er hull i isen.

– Nødetatene på stedet er i kontakt med melder. Dykkere fra brannvesenet har vært på isen på det aktuelle stedet. Viser seg at det ikke er noe hull i isen, men et lite snøfritt område på isen, som på avstand så ut som et hull i isen, opplyser Hunshamar.