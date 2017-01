Noen hadde tuklet med trafikkskiltet, italienere havnet i et tre på vinterstengt vei annonse En sjåfør kjørte inn i et tre på vei som egentlig var stengt. 12.01.2017 kl 17:13 (Oppdatert 18:16)

En bilist kjørte inn i et tre Nome i Hollavegen på Ulefoss ikke langt fra påkjøringen til riksvei 36 i ettermiddag.

Veien er egentlig stengt, men noen hadde tuklet med skiltet slik at bilisten ikke oppfattet at man ikke kunne kjøre der.

– Hollavegen er vinterstengt, men noen har snudd skiltet slik at han som kjørte bilen ikke var klar over at vegen var vinterstengt, melder politiet i Telemark.

Svært glatt

Sjåføren kom ikke til skade, men politiet melder at det er svært glatt på stedet.

– Denne gangen ble ingen alvorlig skadet, men det er illustrerende for hvor glatt vegen var at sjåføren falt på isen og slo nesa slik at han begynte å blø neseblod da han gikk ut av bilen, melder politiet.

Falck på Ulefoss berget bilen.

Politiet reagerer

– Det var en bil med italienske statsborgere som kjørte bilen og de har kjørt på GPS. De er med andre ord ikke kjent i området og de har begynt å skli på det glatte fører og havnet i et tre, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt hos politiet i Telemark til Varden.

Kollisjonen var så kraftig at airbagen i bilen ble utløst.

– Det er selvsagt forbudt å fjerne eller snu trafikkskilt, det er en grunn tl at de står der. I dette tilfellet kunne det gått langt verre og vi ser alvorlig på saken. Vi er veldig interessert i tips i saken og dersom dette er guttestreker er det bare å henstille om at slik aktivitet opphører, sier Aaltvedt.