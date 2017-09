Nordea sperrer privatkontoer for å hindre hvitvasking SPERRER KONTOER: Nordeas nettside. (Foto: Kyrre Lien/NTB Scanpix) annonse Nordea sperrer 1.300 privatkontoer med over 100 millioner kroner som følge av bankens anti-hvitvaskingsarbeid. 21.09.2017 kl 06:21 (Oppdatert 06:31)

NTB

Bakgrunnen for kontosperringene er at kundene ikke har svart tilfredsstillende på Nordeas spørsmål om kundeforholdet på bakgrunn av hvitvaskingsloven, skriver Dagens Næringsliv.

Før sommeren stengte Nordea 25.000 privatkontoer med 99 millioner kroner. Noen av de kontoene er åpnet igjen. Noen få har sagt opp kundeforholdet for å bytte bank der de samme spørsmålene ikke stilles. Nå er 1.300 kontoer med over 100 millioner kroner sperret.

John Sætre, leder for Nordeas bankvirksomhet i Norge, sier at kun en liten andel av dem som har fått kontoene sperret, er direkte mistenkt for hvitvasking eller terrorfinansiering.

– Her har ikke kundene svart på henvendelsene våre, eller de har ikke gitt oss den informasjonen vi har bedt om, sier Sætre.

Hvitvaskingsloven pålegger finansnæringen å forhindre hvitvasking av penger.

(©NTB)