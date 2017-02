Få ubegrenset tilgang til alt vårt innhold i 1 måned for kun 99,- Bestill her Hei, ! Les dagens eAvis. Klikk her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Norwegian-sjef tror Torp kan bli lagt ned annonse Rygge er allerede lagt ned. Nå mener Norwegian-sjef Bjørn Kjos også Torp lufthavn kan være i fare. 21.02.2017 kl 12:01 (Oppdatert 12:40)

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978 – Nå bør politikerne være forsiktig, for hvis de ikke er det, forsvinner Torp også, sier konsernsjef Bjørn Kjos i Norwegian Air Shuttle til Nettavisen. Moss lufthavn ble lagt ned i 2016, etter at det ble kjent at en flyavgift på 88 kroner skulle innføres. Nå er det bare Torp og Gardermoen som flyr i Oslo-regionen. – Jeg kunne sagt på forhånd at Rygge ville bli nedlagt. Marginene er ikke der hvis man innfører en slik avgift. Det kan gå på de store, tunge flyplassene, men ikke på de små flyplassene, sier Kjos til avisen, og understreker poenget sitt: – Hvis man fortsetter å kjøre på med avgifter, vil det ikke være liv laga for Torp heller. Man raderer ut arbeidsplassene som finnes med slike avgifter. Jeg synes det er vanskelig nok å bygge opp arbeidsplasser i Norge allerede. Norwegian melder om lavere lønnsomhet etter at avgiften trådte i kraft 1. juni. annonse annonse