NRK-streiken er over ENIGE: Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og leder i NRKs journalistlag, Ricahrd Aune møtte mediene onsdag kveld. (Foto: NTB Scanpix) annonse Storstreiken i NRK er over etter åtte dager. Fra midnatt kan 1.700 journalister gå tilbake på jobb. 23.05.2018 kl 20:36 (Oppdatert 20:40)

NTB

Partene i NRK-konflikten kom onsdag til enighet. Dermed er NRK-streiken over etter åtte dager.

Leder Richard Aune i NRKs Journalistlag og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen holdt onsdag kveld en pressekonferanse der de informerte om at konflikten er over.

– Streiken er over fra midnatt, sa kringkastingssjefen.

–Alle journalistene skal tilbake på jobb så fort som mulig, sa lederen i NRKJ, Richard Aune.

Arbeidsgiverforeningen Spekter er fornøyde med at partene har funnet en løsning.

– Jeg er fornøyd med at det har blitt enighet om en løsning, og at streiken blant Norsk Journalistlags medlemmer i NRK nå er over, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

– Løsningen er innenfor de inntektspolitiske forutsetningene, og det er også enighet om hvordan kompetansespørsmål og vikaravlønning skal håndteres, sier Bratten.

Avtalen innebærer blant annet at journalistene får et generelt tillegg på 2,8 prosent per 1. juni, minimum kr 18 100, og at det avsettes en pott på 500 kroner per NJ-medlem til lokale forhandlinger. Løsningen innebærer også at tilkallingsvikarer lønnes på samme måte som fast ansatte.