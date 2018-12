NSB måtte ut med millioner for innstilte tog tog: (Foto: ILLUSTRASJONSFOTO) annonse De siste fem årene har NSB måttet betale tilbake 3,8 millioner kroner til staten på grunn av innstilte avganger. 18.12.2018 kl 05:40 (Oppdatert 05:40)

NSB har ikke krav om 100 prosent regularitet, det vil si at alle tog skal gå som oppsatt. Dermed trenger ikke selskapet betale hver gang et tog blir innstilt, men dersom det skjer for ofte, koster det 10.000 kroner i såkalt malus – det motsatte av bonus – til staten, skriver Dagsavisen.

Fra 2012 til 2017 måtte NSB gi staten prisavslag for 379 innstilte tog i henhold avtalen mellom selskapet og myndighetene. Til sammen ble det en regning på 3,8 millioner kroner, hvorav 2,2 millioner måtte betales i fjor.

Når britiske Go-Ahead overtar trafikken på Sørlandsbanen, blir det enda mer kostbart dersom tog ikke kjøres som avtalt: 25.000 kroner. For Jærbanen og Arendalsbanen, som er en del av det samme anbudet, er taksten henholdsvis 20.000 og 15.000 kroner, skrev avisen før helgen.

