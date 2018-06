Ny lov kan gjøre 40 våpen ulovlig i Norge ULOVLIG: Kristin Ottesen Kvigne forteller at våpnene som antakelig blir ulovlig er våpen med stort skadepotensial. (Foto: Heiko Junge / NTB scanpix) annonse Før helga sendte Politidirektoratet ut ei liste med navn på 40 forskjellige våpen som antakelig vil bli forbudt når den nye våpenloven trer i kraft. 01.06.2018 kl 07:41

NTB

– Dette er våpen som har fått mye oppmerksomhet. De har stort skadepotensial. Vi har hatt hendelser av svært alvorlig karakter med denne typen våpen. Det har derfor lenge vært et mål å begrense salget så mye som mulig, sier Kristin Ottesen Kvigne, avdelingsdirektør i avdeling for politifag i POD til Dagbladet.

Det er snakk om er forskjellige øvelses-, konkurranse- og jaktvåpen.

Blant annet antas det at Ruger Mini-14 vil bli forbudt. Det var våpenet Anders Behring Breivik brukte da han skjøt og drepte 69 personer på Utøya i 2011. Våpenet har også blitt brukt under andre terrorhendelser i verden.

– En skytter med høy skuddtakt utgjør en annen trussel enn en person som må ta ladegrep og bruke lengre tid, sier sjefen for politiets beredskapstropp, Helge Mehus, til Politiforum.

Politidirektoratet opplyser at forbudet vil gjelde ved ikrafttredelse av loven. Men for dem som allerede eier et våpen som omfattes, vil forbudet først tre i kraft tre år senere.