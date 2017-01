Ny Norwegian-rute fra Torp TIL PALMA: Den nye direkteruten fra Torp starter 26. mars. (Foto: NTB Scanpix) Palma de Mallorca Palma de Mallorca er hovedstaden i den spanske autonome regionen Balearene, og den største byen og havnen på Mallorca. Byen ligger på øyas sørkyst.

Bykommunen har 367.277 innbyggere (462.010 med forsteder).

Byens lufthavn, Son Sant Joan lufthavn, er en av de mest trafikkerte i Europa. Byen har en egen undergrunnsbybane, Palmas metro, som åpnet i 2007. Kilde: wikipedia.no annonse 26. mars starter Norwegian direkterute fra Torp til Palma de Mallorca. 10.01.2017 kl 09:58 (Oppdatert 10:20)

Ruten vil ha avgang to dager i uken, torsdag og søndag, skriver Torp i en pressemelding.

Ønsket av mange

Direkteruten vil opprettholdes fra 26. mars og ut september.

– Det er svært gledelig for oss å få tilbake denne veldig populære ruta. Mallorca er en av perlene ved Middelhavet og det har vært et stort press i markedet for å få den tilbake. Det er få destinasjoner som har et slikt mangfold som Mallorca, og det gleder oss ekstra at det er Norwegian som igjen øker sitt rutenett fra Torp, sier markedssjef Tine Kleive-Mathisen.

– Palma har vært en etterspurt destinasjon fra reisende i Sandefjord og omliggende regioner. Det er viktig for oss å tilpasse tilbudet fra kunder, derfor er det en glede å kunne tilby denne nye ruten mellom Torp og Palma, kommersiell direktør i Norwegian, Thomas Ramdahl.

Nytt med Ryanair

Etter at Rygge lufthavn ble lagt ned i fjor, har flere lavprisselskaper etablert seg sterkere i Sandefjord. Sent i november lanserte Ryanair fem nye ruter i sommersongen, samt økt kapasitet på Spania-rutene. De nye rutene for sommersesongen 2017 er:

Gdansk: Seks ganger per uke

Krakow: En avgang daglig

Manchester: Fire ganger per uke

Milano Bergamo: Tre ganger per uke

Warszawa Modlin: En avgang daglig

I tillegg varslet de stor kapasitetsøkning på rutene til Alicante og Malaga.

