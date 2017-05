Ny sjef for Herøya Industripark NY SJEF: Sverre Gotaas blir ny direktør for Herøya Industripark. annonse Sverre Gotaas (57) fra Holmestrand er ansatt som ny leder av Herøya Industripark. 11.05.2017 kl 14:57 (Oppdatert 15:19)

Han overtar etter Thor Oscar Bolstad som slutter etter 11 år. Gotaas er i dag innovasjonsdirektør i Kongsberg Gruppen ASA.

– Herøya Industripark har et bredt spekter av det som er dagens og morgendagens industrier i Norge. Jeg ser fram til å bygge videre på det arbeidet som er gjort med å utvikle industriparken, og bidra til at Herøya og Grenlandsregionen framstår som et kraftsenter for framtidsrettete bedrifter og institusjoner, understreker Gotaas i en pressemelding.

Sverre Gotaas er sivilingeniør i teknisk kybernetikk fra Norges Tekniske Høyskole, og har mange års erfaring fra forskning, innovasjon, teknologiutvikling og forretningsutvikling i Kongsberg Gruppen ASA, Statkraft, Kongsberg Maritime og Kongsberg Simrad.

Listen over styreverv er også lang; for tiden er Gotaas styremedlem i Høgskolen i Sør Øst-Norge, styremedlem i Norges Forskningsråd (NFR), styreleder i Divisjonsstyret for Energi, Ressurser og miljø i NFR, og styremedlem i Simula Research Laboratory AS.

Det er Oslo Pensjonsforsikring som eier Herøya Industripark AS.