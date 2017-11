Ny stor kjede åpner varehus annonse I februar neste år åpner Elektroimportøren ny butikk på 1000 kvadratmeter på Kjøbekk i Skien. 23.11.2017 kl 21:07 (Oppdatert 21:10)

Det nye varehuset skal flytte inn i samme bygg som elektrogiganten Power på Kjørbekk.

– Vi overtar lokalet fra nyttår og åpner butikken mot slutten av februar, forteller Espen Getz Taraldsen til TA. Han er kjedeleder og etableringsansvarlig i Elektroimportøren AS.

Ansetter ni personer

Elektroimportøren har 12 butikker fra før, og butikken i Skien blir en av åtte nye butikker som skal åpnes i løpet av neste år.

– Utsalget i Skien får et salgsareal på 1000 kvadratmeter og vil gi jobb til ni personer. En av disse skal jobbe som uteselger rettet mot proffmarkedet, forteller Taraldsen.

Elektroimportøren AS ble etablert i Oslo i 1994. For tre år siden ble de overtatt av oppkjøpsfondet Herkules Capital som umiddelbart startet jobben med å etablere varehus over hele landet.