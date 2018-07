Ny teknologi gir færre leteaksjoner FÆRRE LETEAKSJONER: Røde Kors har vært på 366 redningsoppdrag hittil i år. Bildet viser Trude Elise Stern, Philip Gabrielsen (t.v.) og Stein Teppen fra Røde Kors Hjelpekorps som øver på sjøredning med båt ved Sørenga sjøbad. (Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix) annonse Antall redningsoppdrag for Røde Kors øker, men ny teknologi gjør at hjelpemannskapene oftere slipper å lete etter folk. 09.07.2018 kl 14:34

NTB

Hittil i år har Røde Kors vært ute på 1.025 oppdrag. Av disse var 366 redningsoppdrag, noe som er en økning på 82 redningsoppdrag sammenlignet med i fjor.

En ny utvikling den siste tiden er likevel at det blir færre leteaksjoner.

– Dette har en sammenheng med at teknologi gjør det stadig enklere å lokalisere personer. Nye verktøy gjør at du kan sende hjelpemannskapene nøyaktige koordinater dersom du går deg bort. Det er grunnen til at det som tidligere ville vært en leteaksjon nå blir et henteoppdrag, sier landsrådsleder for Røde Kors Hjelpekorps, Kjersti Løvik, i en pressemelding.

Hun understreker samtidig at man ikke skal stole blindt på mobilen.

– Selv om du har med deg mobilen på tur, så kan den gå tom for strøm eller du kan bevege deg inn i et område uten dekning. Da hjelper det lite med mobil. Derfor vil den aldri kunne erstatte kart og kompass. Så bruk kart og kompass, det fungerer alltid, sier Løvik.