Nye feil på strømnettet – hundrevis har mistet strømmen

Fire nye feilsituasjoner på Skagerak Energis strømnett lørdag morgen sørget for at 172 kunder mistet strømmen. 20.01.2018 kl 11:59 (Oppdatert 17:05)

– Fredag var vi ajour med gjenoppretting av strømleveranser etter feilsituasjonene tidligere i uken. I dagene som kommer er det meldt mer snø. Vi kan derfor ikke utelukke nye strømbrudd. Lørdag formiddag har vi tre nye feilsituasjoner i Bamble, Skien og Porsgrunn etter feil som oppsto i morgentimene. Totalt 159 kunder i Telemark er berørt, sier kommunikassjonssjef Thor Bjørn Omnes i Skagerak Energi i en pressemelding i halv tolv-tiden lørdag formiddag.

Da Varden sjekket statusen en halv time senere var tallet for berørte kunder i fylket oppjustert til 172, etter at det også har oppstått en feil på strømnettet i Siljan.

Rundt kvart på to hadde tallet steget til 288 etter at det hadde oppstått en feil nummer to i Bamble.

I femtiden lørdag melder Skagerak Energi at alle vil få strømmen tilbake i løpet av kvelden.

– 98 kunder er i ettermiddag uten strøm, men det arbeides på alle feilsteder og vi håper og tror at alle får strømmen tilbake i kveld, sier Omnes.

Advarer om ledninger

Ledninger som henger lavt på grunn av islast eller er revet ned og ligger på bakken kan fortsatt være strømførende.

Hold avstand til slike og meld fra til oss. Det samme gjelder for trær som ligger inntil ledninger. Berøring kan medføre livsfare, sier Omnes som ber folk kontakte Skagerak Nett på feilmeldingstelefon 35 51 89 91 ved slike observasjoner.

Full beredskap

Skagerak Nett opprettholder full beredskap i helgen. Dette innebærer at vaktholdet er styrket både ute i felt, på driftssentralen og på kundesenteret. To helikoptre står stand by.

Søndag meldes det bedre vær. Da blir det uansett bånn gass igjen med helikopterbefaring og opprydning langs linjene.

Vi føler med våre kunder som har vært strømløse i korte eller lange perioder denne uken. Vi håper det er over nå, men dersom nye problemer oppstår skal vi gi alt vi har igjen.