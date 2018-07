Nye retningslinjer for unges tannhelse BEDRE TENNER: Norske 18-åringer har fått stadig bedre tenner, men det er fortsatt store geografiske forskjeller. Nye nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester skal utjevne forskjellene. (Foto: Frank May / NTB scanpix) LIK BEHANDLING: De nye nasjonale retningslinjene for tannhelsetjeneste for barn og unge skal blant annet sikre at alle får den samme behandlingen uansett hvor du bor i landet. (Foto: Frank May / NTB scanpix) annonse Det er store forskjeller i de unges tannhelse. Hvor i landet du bor spiller inn. Nå kommer nye retningslinjer som skal sikre lik behandling. 10.07.2018 kl 21:12 (Oppdatert 21:20)

Første del av Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge mellom 0–20 år lanseres denne høsten. Den er en oppfølging av veilederen for voksne som allerede er innført.

– Vi ønsker ikke at det skal være så store forskjeller, sier avdelingsdirektør Per Magne Mikaelsen i Helsedirektoratet.

Hull i nord

Fjorårets tall viser at i Finnmark er det kun 18 prosent av 18-åringene som har null hull. Det betyr at over 80 prosent av ungdommen en gang har hatt eller har hull i tennene.

Ungdommene i Hedmark har aller best tannhelse. Her har over 37 prosent av 18-åringene aldri hatt hull. Situasjonen er veldig bra også i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Akershus og Oslo der over 30 prosent aldri har hatt hull.

Snittet for landet viser at 27 prosent av dagens 18-åringer aldri har trengt å bore i tennene.

De nye retningslinjene fra Helsedirektoratet skal blant annet sikre at behandlingen blir den samme uansett hvor i landet du bor.

President Camilla Hansen Steinum i Den norske tannlegeforening sier at noen av de geografiske forskjellene også har sin forklaring i at det tidligere var tannlegemangel i Norge.

– I dag har vi en god tannlegedekning og forskjellene er ikke lenger så store, sier hun.

Sosiale forskjeller

Norske 18-åringer har fått stadig bedre tenner.

– Men det kan bli enda bedre. Vi ser at 10 prosent av 18-åringene i en tredel av fylkene som har sjekket tennene har mistet, hatt hull eller boret i minst ni tenner. Vi ønsker at ungdommene skal gå over i voksenlivet med best mulig tannhelse. Grunnlaget legges i tidlige år, sier avdelingsdirektøren i Helsedirektoratet.

Han legger til at dårlig tannhelse i større grad enn tidligere rammer enkeltindivider eller grupper. Derfor intensiveres tiltakene for å nå disse.

Helsedirektoratets retningslinjer for tannhelsetjenester for barn og unge lanseres i to deler. Den andre delen som blant annet handler om barn med helseutfordringer, skal være klar neste år.

I tillegg til å utjevne geografiske forskjeller skal de nye retningslinjene også passe på at det ikke gjøres sosiale forskjeller og fjerne usikkerhet rundt hva man har krav på.