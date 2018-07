Nye skogbranner i Telemark annonse To utrykninger for brannvesen i Telemark torsdag. 19.07.2018 kl 10:44 (Oppdatert 13:20)

Martin Øyvang

Torsdag morgen og formiddag har brannmannskaper i Telemark satt kursen mot to mulige skogbranner.

Den første meldingen kom like over klokken 10.

– Notodden brannvesen kjører ut på mulig skogbrann ved Kova i Tuddal, meldte 110 Telemark på Twitter.

– Det er sterk røykutvikling og det lukter i hele området. Noe mer vet vi foreløpig ikke, sier brannsjef Stig Selbo til Telen.

Det er sendt ut to biler, et vaktlag på fem som også har med seg ATV for å komme ut i terrenget.

Må klatre opp skråning

Til Varden sier Selbo at brannen har oppstått i et område med svært ulendt terreng.

– Brannen har oppstått over kraftasjonen på Mydalen, i nærheten av Mydalsfjellet. Det er en kronglete vei opp dit, og i tillegg ligger selve brannstedet et godt stykke unna bilveien. Det ligger faktisk ganske høyt i terrenget, og mannskapene må klatre opp en bratt skråning/fjellside. Derfor har vi rekvirert et brannhelikopter, sier Selbo.

Brann i Fyresdal

Også i Fyresdal begynte det å brenne torsdag.

– Vest-Telemark brannvesen, avdeling Fyresdal, kjører ut på skogbrann ved Songedalsnuten, meldte 110 Telemark.

Brannhelikopter tilkalt

Brannsjef i Vest-Telemark brannvesen, Tore Metveit, sier i halv ett-tiden at de ikke kjenner til omfanget av brannen.

– Det skal være mye røyk i området, og det heter vel "Ingen røyk uten ild", men hvor mye det brenner vet vi ikke. Vi har sendt totalt syv brannfolk opp dit, sier Metveit.

Brannhelikopteret ble også rekvirert til brannen ved Songedalsnuten, men dette ble omdirigert til brannen på Notodden.

I 12.40 tiden opplyste 110 Telemark at det har oppstått en skog/krattbrann ved Haugeheii i Fyresdal. Omfanget av denne er ikke kjent.

Saken oppdateres.