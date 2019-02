Nytt forsøk: Jente(10) lokket med godteri av mann i mørk bil annonse

En mann skal ha stoppet og spurt en jente i 10-års alderen om hun ville sette seg inn i bilen og få godteri. 04.02.2019 kl 17:20 (Oppdatert 17:33)

Politiet bekrefter at det var en hendelse på Kjørbekkveien i Skien mandag ettermiddag.

– Rektor ringte oss, og fortalte at en elev hadde blitt forsøkt lokket inn i en bil. Mannen skal ha lokket med godteri. Jeg regner med at jenta gikk alene, det har vi ikke fått opplysninger om, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Erik Gunnerød.

Elev på Kjørbekkhøgda skole

Det var en jente på 10 år som ble forsøkt lokket inn i bilen. Hun går på Kjørbekkhøgda skole i Skien.

– Politiet fikk melding om dette rundt klokken 16.00. Hendelsen skal ha funnet sted klokken 15.00. Politiet har ikke vært på stedet, men har blitt kontaktet av rektor, og kommer til å følge opp saken i morgen.

Mann i mørk bil

Politiet ber foreldre og elever om å ta kontakt hvis de skulle se noe langs skoleveien.

– Det er snakk om en mannsperson som er observert i en bil, vi har ingen god beskrivelse av han. Han kjørte en mørk bil. Hvis det er noen som har gjort noen observasjoner, hørt om menn i området som har prøvd å lokke til seg barn, så må de ta kontakt med politiet umiddelbart, sier Ebbesberg ved Sør-Øst politidistrikt til Varden.

Har varslet foreldre og foresatte

Mandag ettermiddag ble det sendt ut en felles SMS til de foresatte på Kjørbekkhøgda skole.

«I dag ble en av være elever stoppet av en bil på vei hjem fra skolen. Eleven ble spurt om å sette seg inn i bilen. Vi har kontaktet politiet ift hendelsen. Vi ber alle ta en prat med barna sine om dette. Vi følger opp med samtaler med elevene i morgen. Det er fint om elever går sammen til og fra skolen. Med vennlig hilsen Tord Auensen».

Flere hendelser i Grenland

Det har vært flere tilsvarende hendelser i Grenland den siste måneden.

24. januar skal en kvinne ha stoppet og spurt en gutt i 8-års alderen om han ville sitte på. Dette skjedde på Gråtenmoen ved Saga Matsenter i Skien.

I begynnelsen av januar fikk politiet inn to andre meldinger om en mann som skal ha forsøkt å lokke barn inn i bil. Den ene hendelsen fant sted på Moflata hvor en mann tok kontakt med en gutt på 13 år som gikk alene hjem fra skolen. Mannen skal ha spurt på gebrokkent engelsk om veien til butikken. Etter at gutten hadde forklart veien ble han spurt om å sitte på for å vise nøyaktig hvor det var.

På Brattås og Heistad skole i Porsgrunn ble elevene oppfordret til å ikke gå alene etter at en mann i bil ved et par tilfeller har tatt kontakt med barn langs skoleveien på Heistad. Blant annet ble en jente spurt om hun ville sitte på.

