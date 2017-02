Nytt kraftig smell på Rafnes annonse Mange har hørt et høyt smell i dag. 15.02.2017 kl 11:21

Eirik Haugen

Tlf: 951 11 410

I helga var det mange som ringte politiet etter et høyt smell fra Rafnes. I dag kom det en nytt, kraftig smell.

– Det har akkurat vært en dekompresjon på anlegget, tilsvarende det som var i helga. Det har vært et høyt smell og det kan bli fakling framover. Ingen personskade. Det hele har vært udramatisk, melder politiet.

LES OGSÅ: Frykter trafikkaos og lange køer når E18 stenges

Skjedde også i helga

I følge en beboer på Herøya skal smellet i helga ha vært så kraftig at det ristet helt ned i kjelleren. Ledelsen på Rafnes forklarte da årsaken til det høye smellet.

– Vi kaller det en dekompresjon. Det vil si at trykket i reaktoren avlastes når det går over et visst punkt. Innholdet i reaktoren kommer til friluft, men spres så mye at det ikke er eksplosiv blanding når det kommer ut. En trykkavslastning, forklarte Heidi Faukald, fabrikksjef ved Ineos Bamble, til Varden mandag morgen.

– Hvor vanlig er det at dette skjer?

– Dette er vårt sikkerhetssystem. Når trykket når over et visst punkt skal innholdet blåses ut og spres. Noen ganger er årsaken kjemisk, andre ganger mekanisk. Vi opplever at det skjer to til tre ganger i året.

Vi har også fått tilbakemeldinger om fra våre ansatte at de oppfattet at lyden var høyere nå enn ved tidligere situasjoner, sier Faukald.

Ikke mange telefoner

Politiet i Telemark opplyser til Varden onsdag formiddag at det ikke har vært mange telefoner til politiet etter dagens smell.

– Men vi har vært tidlig ute med å informere, så mange har nok fått med seg årsaken, sier politiets operasjonsleder.