OBS: Fylkesvei er speilblank

Fylkesvei 109 er så glatt at den ikke er kjørbar, melder politiet 10.01.2017 kl 22:20 (Oppdatert 22:28)

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995 – Vi er blitt varslet om at FV109, Kjeldal mot Drangedal er speilblank, tviterer politiet. Politiet melder om at det står biler på kryss og tvers i vegen. Så kom politiet Det er ikke mobilsamband på stedet, men en politimann på frivakt kom tilfeldigvis kjørende forbi stedet. – Det sto to biler i grøfta som har sklidd av vegen. Det er ingen som har blitt skadd, men det er forferdelig glatt på stedet, sier operasjonsleder Gisle Småge. Blir berget Politimannen kom seg helskinnet over veistrekningen, som ligger rundt fire kilometer fra Kjeldal i retning Drangedal. Politiet har varslet Vegtrafikksentralen – Vi har bestilt bilberging fra Falken på vegne av de som har kjørt ut, s er Småge.