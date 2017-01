Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse OBS: Løs hest på vei mot E18 annonse OBS: En løs hest beveger seg mot E18. 15.01.2017 kl 13:18 (Oppdatert 13:28)

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995 Politiet melder at en hest er løs i Gravaveien i Porsgrunn. – Beveger seg mot E18, tvitrer politiet. Hesten ble observert av en bilist, som ringte politiet og varslet om en «løs hest som løp mot Frier». – Det er bare kort vei gjennom et skogholt til E18. Dette er en OBS-melding til bilister, og til eieren, sier operasjonsleder Lene Nordbø. Kan skape kaos På E18 kan en løs hest skape trafikkaos. Politiet vet ikke hvem som eier hesten, eller om noen foresøker å fange den inn. – Patruljene våre er opptatt andre steder, sier Nordbø Varden oppdaterer annonse annonse