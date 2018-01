OBS! Nå må du ha hunden i bånd TVANG: Det er innført ekstraordinær båndtvang i tre Telemark-kommuner. (Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix) annonse Det innføres ekstraordninært båndtvang i Skien, Siljan og Porsgrunn. 26.01.2018 kl 13:43 (Oppdatert 18:42)

– På grunn av de store snømengdene i Grenlandsområdet vurderes det som riktig å innføre ekstraordinær båndtvang. Hjortevilt generelt, og spesielt rådyr, har fått vanskelige forhold. Forholdene gjør det vanskelig for rådyr å ta seg fram og finne mat. Under slike forhold er det viktig at dyrene ikke utsettes for unødig jaging og stress, opplsyer landbruksrådgiver Trond Indrebø.

Det er hundeloven som gir kommunen hjemmel til å innføre ekstraordinær båndtvang for å beskytte viltet.

«Med hjemmel i Lov om hundehold av 4. juli 2003 nr. 74., §6 innføres det ekstraordinær båndtvang i kommunene Skien, Siljan og Porsgrunn fram til 1. april 2018. Kommunen kan i denne perioden oppheve forskriften umiddelbart om forholdene tilsier det», heter det i pressmeldingen.

Båndtvang gjelder over alt i Skien, Siljan og Porsgrunn. De som likevel slipper løs hunden kan straffes med bøter eller fengsel.

I henhold til forvaltningsloven kan vedtaket påklages til Fylkesmannen. Klagen sendes Grenland landbrukskontor.