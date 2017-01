Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Obs til bilister - hest skaper trøbbel i trafikken

En hest er ute på løpetur på egenhånd ved Håvundvegen i Skien. 03.01.2017 kl 13:17 (Oppdatert 13:20)

Nils Skumsvoll

Nils Skumsvoll

Tlf: 35 54 32 08 Det melder politiet . Det er i området ved Buer at dyret er observert av bilister.