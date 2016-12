Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

OBS-varsel for ekstremværet "Urd"

Det er sendt ut OBS-varsel fra Meteorologisk institutt, uværet "Urd" er på vei inn mot kysten. 25.12.2016 kl 18:28 (Oppdatert 25.12.2016 kl 20:02)

Hanne Findal

Tlf: Har du tenkt deg hjem fra juleferie eller har planlagt hyttetur på fjellet er det lurt å følge med på værvarselet. Reidun Holmøy, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, værvarslet på Vestlandet varsler at uværet "Urd" som treffer Sør-Norge mandag ettermiddag og kveld vil bli kraftig. – For den vestlige delen av fylket vil det føre til kraftig vind fra vest, og senere mot nordvest. Med slike vindkast er det vanskelig å si hvor det blir kraftigst, men steder normalt utsatt for vestavind vil spesielt merke kastene, forteller Holmøy. Ta forhåndsregler Meteorologisk institutt advarer folk, og ber alle ta visse forhåndsregler. En slik storm kan gjøre store skader. – Vi advarer mot løse gjenstander, med slik kraft i vindkastene bør alt løst bli båret inn eller sikret, sier meteorologen. Med kraftig vind, snø og fokke kan flere fjelloverganger bli stengt. – Vi vil anbefale folk om å holde seg unna fjellet og heller vente, med dette været kan vi nesten garantere at flere veier vil bli stengt. Kan føre til strømbrudd Uværet som har fått ekstremvarsel kan føre til strømbrudd. – Er en uheldig kan trær fare over kraftlinjer og føre til strømbrudd, vi oppfordrer folk om å ha oppladde mobiltelefoner, ha båret inn ved for vedfyring og ha stearinlys klart i tilfelle det skulle skje, avslutter Holmøy.