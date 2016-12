Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les dagens utgave her Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

OBS-varsel i åtte fylker OBS-varsel: Det er sendt ut OBS-varsel om underkjølt regn i åtte fylker for søndag. (Foto: Lise Åserud / NTB scanpix) Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel om underkjølt regn for åtte fylker. 17.12.2016 kl 21:27 (Oppdatert 17.12.2016 kl 21:51)

NTB/Tone Lensebakken

Tlf: Varselet gjelder for Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Oslo, Akershus, Oppland og Hedmark. – Søndag ettermiddag og tidlig kveld kan det lokalt forekomme litt regn som kan fryse på bakken der det fortsatt er kald bakke og/eller kuldegrader, skriver Meteorologisk institutt på sine nettsider. Lavereliggende områder litt inn fra kysten og videre innover i landet er mest utsatt, meldes det videre. Glatte veier – Det er 99 prosent luftfuktighet for øyeblikket, tett tåke og fuktig luft. Med temperaturer rett under null fryser det til et tynt islag på bakken, sier vakthavende meteorolog Terje Alsvik Walløe til Dagbladet. Fenomenet gjelder store deler av Østlandet og Telemark. Det rammer nok først og fremst de mindre veiene og fortauene, det er nok greit å gå forsiktig, advarer meteorologen. Les også: To biler kolliderte i tåka Les også: Det kommer nedbør før jul, men blir det snø? Hvit jul? Det skal regne og blåse mange steder i landet fremover. De som slipper billigst unna er Østlandet og Sørlandet. – Det er håp om hvit jul, sier meteorolog Kristian Gislefoss. Yr har meldt nedbør over hele Sør-Norge bittelille- eller lille julaften. Temperaturen i luftmassene avgjør hvordan den kommer ned. – Det kan blir snø, men det kan også blir sludd eller regn. Skal man ha hvit jul er det sikrest å dra til fjells, sier Gislefoss.

