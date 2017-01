Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse OBS-varsel: Kraftig vind og snøfokk Snøvær Hovden: annonse Skal du kjøre over fjellet søndag må du være forsiktig. 29.01.2017 kl 12:57

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967 Meteorologisk institutt har sendt ut et OBS-varsel for Telemark, Agder, Rogaland og Agder: «Søndag ettermiddag/kveld lokalt vanskelige kjøreforhold i fjellet i Rogaland og sør i Hordaland. Søndag ettermiddag/kveld lokalt vanskelige kjøreforhold på fjellovergangene i Agder og Telemark». Dett lavtrykk som har ligget vest for Norge som har kommet inn som en kaldfront over Sør-Norge.. I bakkant av kaldfronten kommer det en del byger som kan være ganske kraftige. Meteorologsik institutt tror at uværet vil holde på frem til midnatt. De vestlige områdene får det verst med mye vind og kraftig snøfokk over fjellovergangene. Det vil skape svært vanskelige kjøreforhold for de som har tenkt seg over fjellet. I lavlandet og på kysten er det ventet noe sludd fra starten på søndag, men vil etter hvert flere steder gå over til regn når temperaturen stiger. annonse annonse