OBS-varsel: Nå blir det farlig glatt igjen GLATT: Det meldes underkjølt regn i lavlandet på torsdag. (Foto: Fredrik Pedersen) Meteorologene melder underkjølt regn. Nå blir det farlig glatt igjen. 15.02.2017 kl 13:09 (Oppdatert 13:35)

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995 Det er sendt ut OBS-varsel for åtte fylker: Torsdag perioder med underkjølt regn og yr i lavereliggende strøk. Varselet gjelder for Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Vestfold, Buskerud, Akershus, Oslo og Østfold Det underkjølte regnet vil gi «utfordringer for folk og trafikk», tvitrer Meteorologene. I følge varselet blir det gradvis glattere fra midnatt: «Stedvis glatt. Kan gi vanskelige kjøreforhold.» Torsdag ventes perioder med underkjølt regn #Østafjells.

Torsdag ventes perioder med underkjølt regn #Østafjells. Vil gi utfordringer for folk og trafikk #hålke #kjøreforhold pic.twitter.com/9ZsXpN88XU — Meteorologene (@Meteorologene) 15. februar 2017