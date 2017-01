OBS-varsel: Vind og snøfokk

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Eirik Haugen

Tlf: 35 54 32 30 Det kan bli svært vanskelige forhold for trafikanter i Telemark fra i morgen kveld. Det melder nettstedet yr.no mandag ettermiddag. LES OGSÅ: Slik var nyhetsåret 2016 Sterk vind Yr melder at det blir sterk vind og snøfokk fra i morgen. – Fra tirsdag ettermiddag vil sterk vind og snøfokk gi lokalt vanskelige kjøreforhold på fjellovergangene i Sør-Norge. Lettere vær fra onsdag formiddag, melder yr.no. Varselet gjelder fylkene Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Oppland. LES OGSÅ: Jo da, det er flotte forhold i Telemark nå