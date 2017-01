Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Og dette sier bilisten om dieselforbud FØLGER MED: Bilist Andreas Friis. (Foto: Eirik Haugen) annonse Bilister i Grenland følger med på det som skjer i Oslo. 17.01.2017 kl 13:58 (Oppdatert 12:34)

NTB/Eirik Haugen Fram til klokka 10 tirsdag var det 31 prosent færre bompasseringer med dieselbiler i Oslo, ifølge Fjellinjen. Samtidig økte den øvrige trafikken med 15 prosent. Dieselforbud på kommunale veier i Oslo trådte i kraft tirsdag morgen. Andreas Friis i Skien er en av bilistene som følger med på det som skjer i Oslo og om lurer på om dieselforbudet også kan komme til Grenland. annonse annonse