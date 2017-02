Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Per Arne Rennestraum

Tlf: 952 24 987 Den kvinnelige bilisten ble stoppet ved PP-senteret på Vestsida i Porsgrunn. Det viste seg at hun var påvirket av alkohol, noe som førte til anmeldelse og førerkortbeslag, melder politiet lørdag kveld.

