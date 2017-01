Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Ombord i den stjålne båten lå tyven og sov TATT: Ombord i den stjålne båten lå tyven og sov (Foto: Politiet) annonse Politiet fikk melding om en båt som lå og slo i en brygge. Det var ikke eieren de fant ombord 11.01.2017 kl 15:13 (Oppdatert 15:17)

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995 Båten var stjålet i Porsgrunn i går, og ble gjenfunnet på en brygge på Skjelsvik. – Ombord lå tyven og snorket og sov, sier operasjonsleder Ole Jørgen Lund. Båten, en 27 fot cabincruiser, er nå levert tilbake til eieren. Han skal se om båten er skadet, i følge politiet ble det skader på brygga der den lå og dunket dårlig fortøyd. Den sovende tyven erkjente at han hadde stjålet båten. – Det er en kjenning av politiet, en mann i 40 årene fra Kragerø, sier Lund. annonse annonse