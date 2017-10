Onsdag morgen er disse veiene stengt i Telemark annonse Her er oversikten fra Statens vegvesen. 18.10.2017 kl 07:15

Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. For kjørtøy med høyde over 4,2 m må alternativ rute via RV36,

FV356 og FV353 benyttes.

Ev 18 [52] Rugtvedtkrysset - [51] Kjørholtkrysset, på strekningen Arendal - Larvik

Gjelder fra: 28.04.2017 kl. 12:00

Telemark - Midlertidig stengt

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.

Fv 32 Hovenga bru - Vallermyrene, på strekningen Eidanger - Buerås (Vestfold grense)

Gjelder fra: 05.07.2017 kl. 10:51

Telemark - Midlertidig stengt

Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.

Fv 54 Skelbreistrand - Søtveit, på strekningen Søtveit - Skelbreistrand

Gjelder fra: 28.06.2017 kl. 12:29 Gjelder til: 01.09.2018 kl. 23:59

Telemark - Midlertidig stengt

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere.

Fv 203 Rugtveitmyr, på strekningen Rugtveitmyr N - Krabberødstrand

Gjelder fra: 10.04.2017 kl. 12:01

Telemark - Midlertidig stengt

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 206 Lønnrik - Langmyr, på strekningen Bamle kirke - Findal

Gjelder fra: 15.09.2017 kl. 10:00 Gjelder til: 15.11.2017 kl. 10:00

Telemark - Midlertidig stengt

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.

Fv 809 Åmdals verk, på strekningen Åmdals verk - Skafså kirke S

Gjelder fra: 10.10.2017 kl. 07:00 Gjelder til: 15.11.2017 kl. 20:00

Redusert framkommelighet

Vestfold, Telemark - Redusert framkommelighet

Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Ev 18 [38] Hesbykrysset - [48] Langangenkrysset, på strekningen Kristiansand - Ørje

(Riksgrensen)

Gjelder fra: 18.10.2017 kl. 09:00 Gjelder til: 18.10.2017 kl. 15:00

Vestfold, Telemark - Redusert framkommelighet

Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Ev 18 [47] Skykrysset - [48] Langangenkrysset, på strekningen Arendal - Larvik

Gjelder fra: 09.10.2017 kl. 21:00 Gjelder til: 14.11.2017 kl. 06:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid.

Ev 18 [54] Dørdalkrysset - [52] Rugtvedtkrysset, på strekningen Arendal - Larvik

Gjelder fra: 06.10.2017 kl. 23:14 Gjelder til: 21.01.2018 kl. 00:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Nedsatt hastighet til 70 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Ev 18 Langangen bru, på strekningen Arendal - Larvik

Gjelder fra: 15.06.2017 kl. 17:43

Telemark - Redusert framkommelighet

Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjenværende kjørefeltbredde

3,5 meter.

Ev 134 Mjelland - Skårnes, på strekningen Seljord - Notodden

Gjelder fra: 16.10.2017 kl. 07:00 Gjelder til: 19.10.2017 kl. 20:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Ev 134 Løkslid bru, på strekningen Seljord - Notodden

Gjelder fra: 10.10.2017 kl. 07:00 Gjelder til: 01.11.2017 kl. 20:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Ev 134 Morgedal - Mostøylkrysset, på strekningen Haukeli - Seljord

Gjelder fra: 30.09.2017 kl. 07:00 Gjelder til: 21.10.2017 kl. 00:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av

vedlikeholdsarbeid.

Ev 134 Grunne bru, på strekningen Seljord - Notodden

Gjelder fra: 27.09.2017 kl. 07:00 Gjelder til: 01.11.2017 kl. 18:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Nedsatt hastighet til 50 km/t, på grunn av sprengningsarbeid.

Ev 134 Seljordkrysset, på strekningen Seljord - Notodden

Gjelder fra: 08.09.2017 kl. 12:41

Telemark - Redusert framkommelighet

Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Rv 36 Gurstad, på strekningen Skien - Seljord

Gjelder fra: 03.10.2017 kl. 10:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Rv 36 Årnes - Ytre Stranda, på strekningen Skien - Seljord

Gjelder fra: 13.09.2017 kl. 10:31 Gjelder til: 03.11.2017 kl. 19:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Manuell dirigering på grunn av dekkelegging.

Fv 31 Borgestad - Brattsberg, på strekningen Borgestad - Skien stasjon

Gjelder fra: 10.10.2017 kl. 06:00 Gjelder til: 20.10.2017 kl. 21:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 32 Borgestad - Hovenga bru, på strekningen Eidanger - Buerås (Vestfold grense)

Gjelder fra: 01.10.2017 kl. 21:00 Gjelder til: 01.01.2018 kl. 00:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på

grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 37 Bossbø bru, på strekningen Rauland - Møsvatn

Gjelder fra: 27.09.2017 kl. 07:00 Gjelder til: 24.10.2017 kl. 18:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00

til 16:00.

Fv 38 Straumekrysset, på strekningen Kragerø - Vrådal (Vedbukti)

Gjelder fra: 16.10.2017 kl. 08:00 Gjelder til: 20.10.2017 kl. 16:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid.

Fv 38 Vrådal, på strekningen Vrådal - Holtebru

Gjelder fra: 26.11.2016 kl. 12:00 Gjelder til: 31.12.2017 kl. 12:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 52 Ramberg, på strekningen Brekka - Ramberg

Gjelder fra: 16.10.2017 kl. 07:00 Gjelder til: 27.10.2017 kl. 15:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 106 Østenå - Kilen, på strekningen Fjångesund - Ajertangen

Gjelder fra: 10.09.2017 kl. 00:00 Gjelder til: 01.12.2017 kl. 23:59

Telemark - Redusert framkommelighet

Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter i

periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjenstående

kjørefeltbredde: 3,6 m

Fv 151 Bergingsbru, i Bø kommune

Gjelder fra: 17.10.2017 kl. 07:00 Gjelder til: 01.11.2017 kl. 19:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 152 Midtbygda - Strupa, på strekningen Midtbygda - Strupa

Gjelder fra: 17.10.2017 kl. 07:00 Gjelder til: 19.10.2017 kl. 20:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjenværende kjørefeltbredde

3,5 meter.

Fv 155 Djupskås - Verpe, på strekningen Frøyatun - Verpe

Gjelder fra: 16.10.2017 kl. 07:00 Gjelder til: 18.10.2017 kl. 20:00



Telemark - Redusert framkommelighet

Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00

til 21:00.

Fv 256 Tangen - Øvre Eskilsmyr, på strekningen Tangen - Heldøla

Gjelder fra: 16.10.2017 kl. 06:00 Gjelder til: 20.10.2017 kl. 21:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 304 Fjångesund, på strekningen Grova - Kviteseid

Gjelder fra: 10.10.2017 kl. 07:00 Gjelder til: 18.10.2017 kl. 20:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 359 Åse bru, på strekningen Ulefoss - Bø

Gjelder fra: 25.11.2016 kl. 11:54 Gjelder til: 25.11.2017 kl. 00:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Nedsatt hastighet til 30 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjenværende

kjørefeltbredde 3,25 meter. Spesialtransport ring 175.

Fv 364 Marum bru, på strekningen Ormemyr - Mæl

Gjelder fra: 16.10.2017 kl. 07:00 Gjelder til: 31.10.2017 kl. 19:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Lysregulering på grunn av vegarbeid.

Fv 602 Våladalen, på strekningen Våladalen - Bolkesjø

Gjelder fra: 30.01.2017 kl. 07:00 Gjelder til: 23.12.2017 kl. 19:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av

vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere.

Gjenstående kjørefeltbredde: 3,5 m

Fv 651 Uppstig1 bru, på strekningen Sauland - Bekkjestul

Gjelder fra: 17.10.2017 kl. 12:05 Gjelder til: 01.11.2017 kl. 19:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Innsnevring, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter, på grunn av vedlikeholdsarbeid i

periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Gjenstående

kjørefeltbredde: 3,5 m

Fv 651 Juvå bru, i Hjartdal kommune

Gjelder fra: 17.10.2017 kl. 07:00 Gjelder til: 01.11.2017 kl. 19:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Innsnevring, nedsatt hastighet til 30 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i

periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Lørdag fra 08:00 til 16:00.

Fv 651 Dale Bru, på strekningen Langefonn - Dale

Gjelder fra: 29.09.2017 kl. 07:00 Gjelder til: 26.10.2017 kl. 19:00