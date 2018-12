Oppdater deg på nattens viktigste nyheter Illustrasjon: Politiet i arbeid. (Foto: Heiko Junge / NTB scanpix) annonse Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 27. desember. 27.12.2018 kl 07:51 (Oppdatert 08:52)

NTB

Det begynte å brenne i en ubebodd bolig i Fredrikstad i Østfold natt til torsdag. Nabohuset med fire beboere ble evakuert.

Politiet opplyste til NTB i 2-tiden at det var ingenting som tydet på at flere boliger ville bli evakuert. De var natt til torsdag i kontakt med naboer hvor de ba dem om å lukke vinduer og slå av ventilasjonsanlegg på grunn av all røyken i området.

To evakuert etter brann i Fetsund

To personer ble tidlig torsdag morgen evakuert etter at garasjen tilhørende boligen deres begynte å brenne.

Politiet meldte først om spredningsfare i området, men opplyste overfor NTB ikke lenge etterpå at det ikke lenger er spredning utover selve garasjen.

Kraftig hopp på Tokyo-børsen

Oppmuntret av børsoppgangen på Wall Street i USA kvelden før, åpnet børsen i Tokyo opp nesten 4 prosent torsdag morgen.

Da børsen Wall Street stengte onsdag kveld, hadde Dow Jones steget med hele 4,98 prosent, den største økningen på én dag for børsindeksen noensinne.

Donald Trump innom base i Tyskland

USAs presidentpar var på sitt andre uannonserte besøk på to dager på amerikanske militærbaser da de mellomlandet i Tyskland på vei tilbake fra i Irak torsdag.

Ifølge flere nyhetsbyråer var planen å besøke amerikanske soldater stasjonert på flybasen i Ramstein mens presidentflyet Air Force One fikk påfyll av drivstoff for den videre ferden til USA.

Amerikaner krysset Antarktis uten hjelp

Amerikanske Colin O'Brady sendte sent onsdag ut meldinger om at han har nådd målet sitt: Å bli første person som har krysset Antarktis alene, uten hjelp av ekstrautstyr.

Norske Børge Ousland var den første fullførte ferden alene, men ved hjelp av seil.