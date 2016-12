Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Ordfører: – Dette er en tragedie BEST ALENE: Tinn kommune bør ikke vurdere å slå seg sammen med andre, mener Bjørn Sverre Birkeland. (ARKIVFOTO: FREDRIK PEDERSEN) annonse Ordføreren i Tinn preget etter nattas brann. 31.12.2016 kl 07:34

Eirik Haugen

Tlf: 35 54 32 30 Ordfører Bjørn Sverre Sæberg Birkeland er svært preget etter brannen på Rjukan i natt. Han var selv en av mange som var til stede og så flammene. Skulle pusse opp – Dette er en tragedie, sier Birkeland til Radio Rjukan. Han sier bygget skulle vært rustet opp allerede neste år. – Nå skulle dette bygget pusses opp neste år. Bare kommunen har bevilget 20 millioner, sier Birkeland, som er glad for at det ser ut som om det har gått bra med alle mennesker.

.

Bygget er i følge Radio Rjukan 100 år gammelt, og stod ferdig i 1916. Bygget var opprinnelig ungkarshjem, derav navnet Mandheimen.

Seinere ble det aldershjem og for over 20 år siden statlig asylmottak. annonse annonse