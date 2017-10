Ordføreren: – Det er veldig leit at brannen har kostet menneskeliv Hedda Foss Five: Ordfører Hedda Foss Five. (Foto: Fredrik Nordahl) annonse Ordføreren i Skien sier brannen var dramatisk. 03.10.2017 kl 06:11

Eirik Haugen

Tlf: 951 11 410

En person omkom etter boligbrannen i Skien mandag kveld.

Tenker på de pårørende

– Det er veldig leit at brannen har kostet menneskeliv. Brannen var dramatisk og kunne fort ha utviklet seg til hele boligblokken, noe den heldigvis, og takket være brannvesenet, ikke gjorde. Våre tanker er nå hos de pårørende, og ikke minst alle dem som har vært direkte påvirket av brannen - som naboer og evakuerte, skriver ordfører i Skien, Hedda Foss Five, i en pressemedling.

Hun føler seg trygg på at de evakuerte nå blir godt ivaretatt av fagfolk.

Brannvesenet i Skien melder at noen beboere har flyttet hjem. Brannsjef Guttorm Liebe opplyser at situasjonen er normal for beboerne i oppgang B, mens beboerne i oppgang A ikke kan flytte hjem nå.

Pårørende kan få kontakt med evakuerte på evakuert- og pårørendesenteret i Skien Fritidspark på tlf 35541041.