Ordføreren: – Dette er ikke en ønsket etablering Bandidos Skien: (Foto: Tore Ø.Moen) annonse Skien kommune vil ikke ha etbalering av Bandidos i Skien. 04.05.2017 kl 10:22 (Oppdatert 10:39)

Skien kommune, politiet og SLT-koordinatoren holder pressekonferanse.

– Erfaringene tilsier at de såkalte 1%-klubbene er knyttet til kriminalitet. Samtidig er det viktig å understreke at Bandidos som klubb ikke er kriminell, men at det er medlemmer i klubben som blir knyttet til kriminalitet, sier Annie Sandersen hos politiet i Telemark på pressekonferansen.

Kommet flere medlemmer

Hun opplyser på pressekonferansen at det har kommet til nye medlemmer i klubben den siste tiden.

– Vi er kritiske til at de har etablert seg her fordi vi kan si at de har en tilknytning til kriminalitet. Likevel tror vi ikke klubben utgjør noen fare for befolkningen på Strømdal, sier hun.

Det er nå to slike klubber i Grenland, Bandidos i Skien og hells Angels i Porsgrunn.

Tar tak

Ordfører Hedda Foss Five i Skien sier det er opprettet et godt samarbeid mellom politiet og kommunen.

– Vi har tatt opp temaet med disse 1%-klubbene med politiet og jeg mener det er betryggende at politiet følger så godt med, sier Foss Five.

Hun sier bruken av bygget er noe annet enn det huset er regulert for, blant annet fant kommunen under tilsyn at det ble overnattet der og at brannforskrifter ikke ble fulgt. Ordfører Hedda Foss Five sier at kommunen har påpekt manglene til eieren.

Ble etablert

Ordføreren sa også at alle signaler tyder på at det nå er etablert en avdeling av Bandidos i Skien.

– For et par helger siden var det samling i lokalet. Da ble det feiret at klubben var tatt opp i Bandidos, sier Foss Five.

Tema på pressekonferansen var Bandidos-miljøet i Skien, som holder til i lokaler på Strømdaljordet 62 på Gulset. Bandidos i Skien ble etablert for få dager siden fullverdig medlem av den internasjonale 1%-klubben.