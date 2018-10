Over 105 000 telemarkinger har fått igjen på skatten Tiusenlapper penger: (Foto: NTB Scanpix) annonse Skatteoppgjøret for 2017 er klart 31.10.2018 kl 09:27

Til sammen har 133 800 skattytere i Telemark betalt 13,9 milliarder kroner i skatt. 105 600 har fått igjen penger på skatten.

Det skriver Skatteetaten i en pressemelding.

Noen fikk restskatt

– Det samlede skatteoppgjøret viser at 133 800 lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende i Telemark har betalt til sammen 13,9 milliarder kroner i skatt i 2017. 8 av 10 lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende i Telemark fikk i gjennomsnitt et tilgodebeløp på 11 700 kroner. Det vil si at rundt 105 600 personlige skattytere har fått rundt 1,2 milliarder kroner igjen på skatten. 22 800 måtte betale restskatt, på til sammen 549 millioner kroner. Det vil si 24 100 kroner i gjennomsnitt, skriver Skatteetaten i pressemeldingen.

Skattelistene tilgjengelige fra 7. november