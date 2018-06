Over 240.000 skal feriere på kreditt i år Ferie: Over halvparten av alle nordmenn har planlagt utenlandsferie i år, og mange drar til Hellas, her ved stranden i Marathi ved Chania på Kreta. (Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix) annonse Over 240.000 nordmenn har planer om å finansiere sommerferien med lånte penger, viser en ny undersøkelse. 17.06.2018 kl 10:21 (Oppdatert 10:25)

NTB-Andreas Løf

– Nordmenn prioriterer sommerferien høyt, og vi åpner gjerne lommeboken på vidt gap. Men det er tydelig at mange bruker penger de ikke har for å oppfylle feriedrømmen, sier Elin Reitan, forbrukerøkonom i Nordea.

Ifølge undersøkelsen, gjort av YouGov på oppdrag fra banken, har nær en av ti av dem som har tenkt å reise til utlandet i sommer, planer om å finansiere dette enten ved hjelp av kreditten på kredittkortet, gjennom å kjøpe reisen med reisebyråets kreditt eller ved hjelp av andre lån.

Dette gjelder spesielt dem mellom 26 og 39 år. Hele tolv prosent i dette alderssegmentet sier de skal bruke lånte penger på sommerferien.

– Blåmandag

Reitan maner til forsiktighet dersom man har planer om å reise på kreditt.

– Det er fort gjort å komme tilbake til en blåmandag dersom du ferierer på lånte penger og ikke har en god plan for nedbetaling, sier hun.

Også det store flertallet som har planer om å bruke penger de har fra før på feriene sine, bør bruke sunn fornuft, mener økonomen.

– Selv om du ikke har tenkt å feriere på kreditt gjør du lurt i å legge en god plan for pengebruken og kanskje ta noen grep for å unngå å bruke over evne, understreker Reitan.

Spania og Danmark

Ifølge spørreundersøkelser fra Virke og Sparebank 1 har nærmere åtte av ti nordmenn planlagt ferie i sommer.



Tre av ti legger hele ferien til Norge, mens godt over halvparten har planer om å legge hele eller deler av sommerferien til utlandet.

Spania og Danmark deler topplasseringen på listen over land nordmenn besøker i ferien. På de neste plassene følger Sverige, Tyskland, Hellas og Italia.

– Disse landene er på topp år etter år og det skal tydeligvis veldig mye til for å endre nordmenns ferievaner, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1.

Høyt budsjett

Mens feriedestinasjonene har endret seg i liten grad, har feriebudsjettene blitt stadig større de siste årene.

Utviklingen ser imidlertid ikke ut til å være like drastisk fra i fjor til i år. EN undersøkelse fra Sparebank 1 viser at nordmenn har planer om å bruke litt mindre enn i 2017, mens en tilsvarende undersøkelse fra Nordea viser at vi har planlagt å bruke litt mer.

Begge undersøkelsene viser at budsjettet er klart høyest blant dem som reiser utenfor Norges grenser. De som legger hele eller deler av ferien til utlandet i sommer vil i snitt bruke 25.605 kroner, mot 8.270 kroner blant dem som holder seg i hjemlandet, ifølge Sparebank 1s tall.

Mindre for pengene

Høyere budsjett betyr imidlertid ikke nødvendigvis at man får mer ut av ferien.

– Kursen på norske kroner er fortsatt svak mot mange typiske ferievalutaer, slik at vi får ikke like mye igjen for pengene våre i utlandet som vi gjorde for få år siden, sier Gundersen.