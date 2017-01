Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Pågrepet i væpnet politiaksjon annonse Mann i 20-årene truet sin ekssamboer. 17.01.2017 kl 12:07 (Oppdatert 12:14)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967 Politiet rykket ut med store styrker til Brunkeberg i Kviteseid kommune tirsdag formiddag. – En mann i 20-årene kom med grove trusler mot sin tidligere samboer. Derfor valgte vi å rykke ut med væpnede styrker, sier operasjonsleder Kim Stokke i Sør-Øst politidistrikt. Ble pågrepet Ifølge operasjonslederen var det seks-syv patruljer i tillegg til politihelikopter som ddeltok i aksjonen. Da politiet ankom stedet fikk de raskt kontroll på mannen. – Pågripelsen var udramatisk og han ble kjørt til arresten, sier Stokke. Mannen hadde ikke våpen på seg da han ble pågrepet, men operasjonslederen sier at politiet valgte å bevæpne seg på grunn av usikkerhet. – Han oppholdt seg i terrenget i nærheten av eks-samboerens bolig. Dermed var det et godt stykke for politipatruljene å bevege seg bort fra tjenestebilene hvor man har våpen. Når den pågrepne i tillegg er registrert med våpen, valgte vi å bevæpne oss, sier Stokke. Gikk rett inn i huset Han vet ikke hva slags type trusler mannen har kommet med overfor sin tidligere samboer. – Men at han har plaget henne har vært et gjentakende problem, og senest i natt hadde han gått rett inn i huset hennes, sier Stokke. annonse annonse