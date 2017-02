– Påkjørselen av 17-åringen kunne vært unngått Dag sørlie: Dag Sigurd Sørlie er irritert over at fortau ikke har kommet på plass siden han varslet kommunen for femten år siden. (Foto: ARKIV/ INNFELT: PRIVAT) annonse I femten år har trebarnsfaren kjempet for en tryggere skolevei på Bølehøgda. 27. januar skjedde det han fryktet mest. 07.02.2017 kl 11:44 (Oppdatert 11:58)

Lena Beathe Arneberg

Tlf: 917 50 834

– Da jeg hørte om ulykken ble jeg så irritert. Jeg tenkte at det kunne vært unngått om vi hadde blitt hørt, sier Dag Sigurd Sørlie. Han bor i nabolaget nær ulykkesstedet på Gregorius Dagssonsgate, hvor den 17 år gamle jenta ble påkjørt 27. januar.

Vil ha fortau

Barn og ungdom ferdes daglig langs eller på tvers av veien til tre forskjellige skoler. På lange strekninger parallelt med Schaanings gate og Gunnar Knutsens vei er det ikke gangfelt. Det har gått femten år siden Sørlie for første gang kontaktet kommunen i forbindelse med veien. Da hadde han selv små skolebarn.

– Problemet er at man ikke blir hørt, det er så vidt man får svar, sier Sørlie.

– Det har vært vanskelig å mobilisere i nærmiljøet. Man kommer heller i en dårlig sirkel, de fleste velger bare å kjøre barna sine til skolen i stedet, sier han.

Han forteller at fartsgrensa ble satt ned fra 50 til 40 km/t på deler av strekningen, men mener det ikke er nok.

– Problemet er ironisk nok at det er en altfor bred og rett vei som brukes til gjennomkjøring av folk fra helt andre bydeler.

– Det bør være både fartsdumper og gangvei, sier Sørlie, som viser til at en villmannskjører havnet i en lyktestolpe på veien i 2011.

Sørlie mener det er et demokratisk problem at det er så vanskelig å nå fram til politikerne.

– Jeg forstår at de har mye å gjøre, og man skal ha respekt for at de har tatt på seg et stort verv. Men jeg synes de bør ta seg tid til å gi skikkelige svar, sier han.

En million i året på fortau

Leder av Hovedutvalg for teknisk sektor, Knut Einar Aas (Ap), er ikke uenig med Sørlie om at gangvei bør føres opp på den aktuelle strekningen.

– Å få gjennomslag for det politisk er ikke problemet. Det er å finne midlene til det, sier han.

Aas forteller at bystyret har budsjettert med å bruke en million kroner på fortau i Skien hvert år.

– Det sier seg selv at det ikke er mange prosjektene man kan få gjort i løpet av et år da, sier Aas, og presiserer at flere barn i byen har skolevei langs veier som ikke har fartsdumper eller gangfelt.

– Vårt mål er å bygge opp skikkelige gang- og sykkelveier som skiller myke og harde trafikanter tydelig fra hverandre, sier han.

– Bør komme innen 2021

Bjarne Skauen, seniorrådgiver i drift og anlegg i kommunen, forteller at en trafikksikkerhetsplan for neste fireårsperiode er i støpeskjeen.

– Det er planlagt fortau på denne veien fra der den krysser Skolebakken til der den krysser Ballestadveien, sier han.

Skauen kan imidlertid ikke tidfeste når planene settes i gang. Gregorius Dagssonsgate er et såkalt A-tiltak, som betyr at den er høyt prioritert. Det er imidlertid mange A-tiltak på prioriteringslista.

– Fortauet bør være på plass innen 2021, sier Skauen.