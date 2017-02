Få ubegrenset tilgang til alt vårt innhold i 1 måned for kun 99,- Bestill her Hei, ! Les dagens eAvis. Klikk her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Påkjørt 17-åring har fått alvorlige hodeskader Ulykkesstedet: Ulykkesstedet, mellom de to kryssene der Gregorius Dagsonsgate og Bølehøgda møtes. (Foto: Torbjørn Tungesvik) annonse Jenta har fått alvorlige skader som følge av påkjørselen i Bølevegen. Den siktede sjåføren sier han var så ruset at han ikke husker noe fra hele uka. 20.02.2017 kl 10:17 (Oppdatert 10:43)

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978 Det var i slutten av januar et en 17 år gammel jente ble påkjørt på Bølehøgda i Skien. Jenta ble innlagt på Ullevål i Oslo med alvorlige skader. Nå har Telemark-politiet nye opplysninger om hennes helsetilstand. – Jenta har alvorlige hodeskader. Det dreier seg om en skade i området i hjernen hvor korttidshukommelsen ligger, sier politiadvokat Julie Sandvik, og forklarer at dette går utover hjernens evne til å lagre ny informasjon: Siktet for å ha kjørt ned 17-åring: – Jeg kjører nesten alltid i rus – Det betyr at funksjonen med å huske ting er sveket. Langtidshukommelsen er imidlertid noe bedre, forklarer hun. For tidlig å avhøre 17-åringen er nå er flyttet fra sykehuset til opptrening og rehabilitering. Politiadvokaten sier de regner med at jenta har en lengre rehabiliteringstid i møte. Om jenta har fått andre skader som følge av påkjørselen, er ikke kjent for politiet. Politiet har ennå ikke avhørt jenta. Det er for tidlig, understreker Sandvik. – Så vi vet ikke om hun husker noe fra selve hendelsen. Rusa hele uken En 39-åring en siktet for å ha kjørt ned 17-åringen. Han ble pågrepet noen dager etter hendelsen. Han erkjenner ikke straffskyld for å ha kjørt på jenta. – Vedkommende er avhørt, og han sier at han har væt ruset og husker rett og slett ingenting av verken den dagen eller den uka, verken før eller etter påkjørselen, sier Sandvik. Mannen slapp ut fra soning av den i januar, bare fire uker før hendelsen på Bølevegen. Han er domfelt en rekke ganger. – Han er nå varetektsfengslet og vi vil forsøke å holde han fengslet til det blir rettssak, sier Sandvik. annonse annonse