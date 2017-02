Pål har solgt 11.000 biler Brukt: Pål Jensen selger både nytt og brukt og synes det er et bra tegn med noen «fremmedmerker» i hallen. (Foto: ) NYBIL: På 42 år har Pål Jensen solgt 11.000 biler og er en av landets mestselgende gjennom tidene. (Foto: Tore Øyvind Moen) Ryddig: Pål Jensen holder alltid orden på skrivebordet og går ikke hjem før alle e-poster er besvart. (Foto: ) Tilbakeblikk: Pål Jensen kan se tilbake på en lang bilkarriere. Møtene med kunder trives han med og vil fortsette til han er 67 år. (Foto: ) annonse I løpet av 42 år har Pål Jensen hos Funnemark solgt 11.000 biler i Telemark. Det tilsvarer en bil i snitt hver eneste arbeidsdag. 14.02.2017 kl 06:14



Salget bringer Pål helt i norgestoppen blant bilselgere. 62-åringens bilkarriere startet hos Bilhuset på Bakken i desember 1972. Jobben var klargjøring av biler. Som 19-åring i 1974 debuterte han som bilselger, og har ingen planer om å trappe ned ennå.

Arbeidsgiveren hans solgte flest biler i Telemark i fjor

Først salg som 19-åring

– Den første bilen jeg solgte var en Ford Taunus, forteller han. Bilhuset var den gang merkeforhandlere av Chevrolet og amerikanske AMC.

– Vi importerte senere brukt Mercedes, BMW og Audi da vi holdt til på Bølevegen, og var merkeforhandlere for Honda fra 1984 og Citroën fra 1988, forteller Jensen.

I 22 år drev han sammen med Løwer før de solgte til Grangaard. Da fulgte Jensen Hondaene over til Mobile. De siste sju årene har han solgt Toyota i Porsgrunn.

392 biler på ett år

Hans egen salgsrekord er fra Toyota-salg hos Funnemark. Det ble hele 392 biler i 2013.

– Gjennomsnittet for de 42 årene er 261 biler. I fjor ble det 313 biler. Det er her jeg har solgt mest, og det skal jeg definitivt ikke ha æren for alene. Her er det en profesjonell organisasjon med dyktige folk i alle ledd. Bilene holder høy kvalitet og kundene kommer tilbake og handler gang på gang.

Ordner alltid opp

For Jensen handler bilsalg om å forstå hva kunden vil ha og sørge for at alle som kommer innom butikken går ut med en god opplevelse. Den som kjøper sin første bil i brukthallen for 50-100.000 kroner er like viktig som nybilkjøperen.

– Salget er ikke over ved at kunden har fått bilen. Er ikke alt som det skal være, har jeg alltid sørget for at vi ordner opp. Ingen av handlene har noen gang havnet verken i rettsapparatet eller blitt forbrukertvistsaker, forteller han.

Mest av alle

– Salgsprosessen i dag er langt mer krevende enn for 10–20 år siden. Det er større utvalg, mer teknologi og konkurransesituasjonen har tilspisset seg. Holdningsendringer gjør at folk kjøper fornuftige biler.

– En god nybilselger selger 200 biler i året, og noe mer hvis det er snakk om bruktbiler, sier kommunikasjonssjef Egil Steinsland i Norges Bilbransjeforbund.

– 11.000 biler er et utrolig antall og jeg har aldri hørt om noen som har solgt flere biler, sier Steinsland.