Pasienten havnet på rom uten TV. Da bladde han opp tusenlappene TV til ST: Klinikkoverlege Kristian Heldal, sykepleierstudent Liv Marina Jensen og turnuslege Filip Brannstrøm syns det var flott med tv på rommene. (Foto: ST) Syk etter å se på tv, valgte en av pasientene på Sykehuset Telemark å investere i fire flatskjermer til medisinsk klinikk. 21.01.2017 kl 20:11

Ragnhild Johansen

Ragnhild Johansen

Tlf: 909 11 959 Noen er mer på sykehus enn andre, og dette handler om en som benytter seg titt og ofte av Sykehuset Telemarks tjenester. Før helgen hadde han havnet på ett av de gamle rommene på medisinsk avdeling, og selv om dette var enerom var det ingen tv. Mannen etterlyste tv og fikk til svar at det hadde sykehuset dessverre ikke råd til å bruke penger på. Da kastet pasienten seg rundt. Bestilte tv-er Det var ikke bare ett rom som manglet tv; det var fire. Pasienten hadde en bekjent som drev i bransjen, og i løpet av noen strakser hadde han bestilt tv-er til alle fire rommene og fått installert dem. – Vi har fått gaver tidligere også, men noe lignende har vi aldri opplevd, sier klinikkoverlege Kristian Heldal. Han understreker at både leger, sykepleiere og hele ledelsen ved sykehuset var takknemlig for gaven. Ikke tv på alle rom Et par timer etter at historien ble lagt ut på Facebook hadde den fått over 1.000 likes. Et døgn etter er den delt 41 ganger og har stort sett bare positive bemerkninger i kommentarfeltet. Heldal skulle gjerne sett at alle pasienter på enerom kunne tilbys tv, men så langt har de ikke kommet. – Alle rommene på Moflata har enerom. Målet er at alle skal få romfasiliteter med tv og toalett. Når det nye sykehusbygget står klart vil vi nok få til det, sier han. Gleder mange Rommene som nå har fått tv er jevnlig i bruk. Med et belegg på 90 prosent betyr det at det er svært mange pasienter som får glede av tv-gaven. – Disse rommene er i bruk hele tiden. Gjennomsnittlig liggetid ved avdelingen er tre døgn, men eneromspasientene ligger en del lenger, men uansett vil dette glede mange, sier overlegen. Pleie er viktigst Pasienten som selv ikke ønsket å stå fram, har aldri klaget på noe i alle de årene han har benyttet seg av sykehuset i Skien. – Dette er en gjengangerpasient som alltid har satt pris på sykehuset og den hjelpen han har fått her, sier Heldal. Han påpeker at det sjelden er mangel på tv, pasientene er opptatt av. – Det er pleie og hjelp som er viktigst. Svært mange av pasientene er dessuten så syke at de ikke klarer å se på tv, sier han.