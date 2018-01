Pelsdyrnæringen skal avvikles, vil utvide tidene for alkoholsalg og innføre forbud mot nikab ENIGE: Partilederne Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp) og Trine Skei Grande (V) har kommet fram til en felles politisk plattform, som skal danne grunnlag for regjeringssamarbeidet de neste fire årene. Her på Hotel Jeløy Radio i Østfold. (Foto: Lise Åserud / NTB scanpix) annonse Regjeringen skal løse seks store utfordringer Norge står overfor. Det sa statsminister Erna Solberg (H) da hun la fram regjeringsplattformen på Jeløya søndag. 14.01.2018 kl 18:21 (Oppdatert 14.01.2018 kl 18:34)

NTB

– Dette er Jeløya-plattformen, sa Solberg, og holdt opp den 84 siders lange regjeringsplattformen Høyre, Frp og Venstre nå har blitt enige om.

Den nye blågrønne regjeringen hadde sin første felles pressekonferanse søndag, på Jeløya i Østfold. Høyre-lederen startet med å skryte av sine to kolleger for at de felles nå har kommet fram til en politisk plattform, som skal danne grunnlag for hvordan landet blir styrt de neste fire årene.

– Vi har hatt gode diskusjoner med høy temperatur de to siste ukene. Vi har spilt hverandre gode og funnet sammen. Dette har vært politikk på sitt beste, sa Solberg.

Seire for Frp og Venstre

Både Frp og Venstre har fått satt tydelige preg på den nye regjeringsplattformen.

Venstre har fått gjennomslag for styrt avvikling av pelsdyrnæringen innen 2025, noe verken Høyre eller Frp i utgangspunktet ønsker. Skei Grande har også fått gjennomslag for at områdene LoVeSe, Jan Mayen, iskanten, Skagerrak og Mørefeltene holdes fri for oljeleting hele regjeringsperioden.

Frp har i tillegg måttet svelge at regjeringen nå vil ta inn et økt antall kvoteflyktninger, samt at de åpner for at veibruksavgiften på diesel kan økes, dersom det viser seg nødvendig for å nå målet om at 100 prosent av nybilsalget er nullutslippsbiler i 2025.

Frp og Jensen har på sin side løftet fram reduksjon i eiendomsavgiften som en av sine store seire. Forslaget er at denne skal reduseres fra sju til fem promille. Partiet har også fått gjennomslag for innstramming på familiegjenforening, økte språkkrav for innvandrere, og hevet krav til norsk statsborgerskap.

Regjeringen vil nå også innføre forbud mot nikab i barnehage og utdanningssituasjoner.

Utvidet ølsalg

Selv om alle tre partiene ønsker KrF velkommen i regjeringen, understreket de også at flere av tiltakene i den nye plattformen ikke nødvendigvis faller i god jord hos Knut Arild Hareide.

Den nye regjeringen går inn for at alkoholsalget utvides til klokken 21 på hverdager og lørdager. Partiene ønsker også å endre alkoholloven slik at åpningstidene i Vinmonopolets lokale butikker kan følge kommunalt fastsatte salgstider for alkohol.

Det skal også bli enklere å drive søndagsåpne butikker, heter det i plattformen.

Blitt godt kjent

Jensen forventer at det blir en del diskusjoner med Venstre i samarbeidet framover, men sier de to partiene har blitt godt kjent gjennom sitt tidligere samarbeid.

– Frp har lært Venstre godt å kjenne. Det har vært mange dragkamper, men resultatet har vært godt, sa Jensen.

Skei Grande innrømmer at dagen i dag ikke hadde kommet om ikke man kunne bygge videre på samarbeidet de har hatt gjennom de siste fire årene.

– Kjemien mellom oss tre har nok også kanskje vært litt avgjørende for at vi tre har klart det, sa Skei Grande.

De seks store

Regjeringen har listet opp seks utfordringer. Det for å kunne fortsette å være verdens beste land å bo i, sa Solberg.

– Vårt felles mål er å skape muligheter til alle, men det er en del utfordringer for å skape et bærekraftig velferdssamfunn, sa hun.

De seks utfordringene er å omstille norsk økonomi for å skape vekst, oppfylle Norges klimaforpliktelser, skape et inkluderende arbeidsliv, sikre gode velferdsordninger, redusere fattigdom og gjennomføre et integreringsløft.