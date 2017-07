Person omkom i arbeidsulykke annonse En mann i slutten av 20-årene er bekreftet omkommet etter en arbeidsulykke i Porsgrunn fredag. 14.07.2017 kl 16:00 (Oppdatert 16:27)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

Politi og ambulanse rykket fredag ettermiddag ut til en ulykke ved et steinbrudd i Porsgrunn på grensa til Vestfold.

Bekreftet omkommet

Politiet meldte først at det var en person som hadde skadet seg stygt, men rundt klokken 16 kom de med den triste beskjeden.

– En person er bekreftet omkommet. Politiet foretar åstedsundersøkelse, sier operasjonsleder Jørn Gustav Larsen i Sør-Øst politidistrikt.

Skiftet dekk på dumper

Ifølge operasjonslederen skal den tragiske ulykken ha skjedd i forbindelse med et dekkskift på en dumper.

– Det er uklart nøyaktig hva som har skjedd, men vi snakker med folk på stedet nå. Den omkomne er en mann i slutten av 20-årene. Han er ikke hjemmehørende i Telemark, sier Larsen som legger til at det er selskapet Rocks of Norway AS som jobber i steinbruddet.

Ifølge et vitne som TA har snakket med skjedde ulykka da mannen skulle fylle luft i et dekk. Hjulet skal deretter eksplodert.

Både pårørende og arbeidstilsynet er varslet.

Varden oppdaterer saken!