Person pågrepet etter mobilran midt i byen i natt En person ble slått ned og robbet for en mobiltelefon i natt. En person er pågrepet. 29.09.2017 kl 06:09 (Oppdatert 06:40)

Det var i Skien sentrum, like ved Landmannstorget, at voldshandlingen skjedde. Politiet meldte om dette klokka klokka 0300 natt til i dag fredag. De gikk da ut og etterlyste to menn av nordisk utseende i alderen 21 til 26 år. Klokka 0342 blir det meldt at en person er pågrepet.

Den fornærmede ble kjørt til legevakta i ambulanse.

– Vi fikk inn en melding klokkka kvart på tre i natt. Den som varslet oss stod ved siden av en mann som var slått ned og som blødde i ansiktet. Vi var raskt på stedet og ble vist hvilke vei de to pesonene løp. Vi satte inn hundepatrulje. En person i midten av 20-årene ble pågrepet. Vi har nå avsluttet søket, sier operasjonsleder Lene Nordbø.

Person nummer to er altså ennå ikke pågrepet.