Person satt fastklemt mellom bil og husvegg i boligstrøk GLATT: En person ble fastklemt da en bil skled inn i en husvegg tirsdag. Det er ekstremt glatt på sideveiene på Nordagutu tirsdag morgen. (Foto: Andreas Soltvedt) En bil skled bakover og traff personen. Det er ekstremt glatt i området. 10.01.2017 kl 08:15 (Oppdatert 09:16)

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978 Like etter klokken 08.00 tirsdag morgen melder Telemark-politiet at nødetatene rykker ut til Nordagutu i Sauherad. – Person fastklemt mellom bil og vegg, tvitrer politiet. Bil skled bakover Operasjonsleder Lene Nordbø forteller kort tid etter at personen er frigjort. Hun opplyser at de har oversikt over hendelsesforløpet: En bil har sklidd bakover. Bak bilen har det stått en person. Personen har dermed blitt fastklemt mellom bilen og en husvegg. Ulykken skjedde i et boligstrøk. Det er ekstremt glatt i området, spesielt på sideveiene, melder Vardens journalist på stedet. Ved bevissthet Personen er kjørt til Sykehuset Telemark med ambulanse. Vedkommende var ved bevissthet, men skadeomfanget er ukjent. TIDLIGERE I DAG: Sjåfør fikk kastet seg ut av lastebil sekunder før den falt 100 meter Klokken 08.22 hadde politipatruljen nettopp kommet til stedet. De fikk melding om hendelsen fra AMK.

Vis større kart Amb og politi på stedet. Person frigjort. Kjørt i ambulanse til Sykehuset Telemark. Kommer tilbake med skadeomfang og hendelsesforløp — Politiet Telemark (@polititelemark) 10. januar 2017