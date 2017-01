Personbil kjørte i fjellveggen

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

SMELL: Personbilen fikk store skader etter sammenstøtet med fjellveggen. (Foto: Stian Lande Iversen)

Kvinne skadd i trafikkulykke på Skjelsvik. 03.01.2017 kl 15:22 (Oppdatert 15:48)

Eirik Haugen

Eirik Haugen

Tlf: 35 54 32 30 Det er politiet som melder at en personbil har kjørt i fjellveggen ved Versvika på Skjelsvik. – Bilen har fått en sleng og kjørte inn i fjellveggen. Sjåføren, en kvinne, har slått seg i øyet, sier operasjonsleder Aadne Røilid i Sør-Øst politidistrikt. Personbilen har krysset veien og kjørt tvers over en gangsti før den traff fjellveggen. Ulykken har skapt trafikale problemer på stedet. Årsaken til ulykken er ukjent. Varden kommer tibake med mer.