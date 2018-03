Personbiler kolliderte på E134 SMELL: Begge bilene fikk skader i fronten i sammenstøtet. (Foto: Andreas Soltvedt) annonse Begge sjåførene kjørt til legevakt etter kollisjon i Seljord. 01.03.2018 kl 15:36 (Oppdatert 01.03.2018 kl 17:15)

Martin Øyvang

Politi, ambulanse og brannvesen rykket torsdag ettermiddag ut til en trafikkulykke i Seljord.

– Det er to personbiler involvert. Det ryker fra den ene bilen. Alle personene skal ha kommet seg ut av bilene, sier operasjonsleder Terje Pedersen i Sør-Øst politidistrikt.

Ulykken skjedde i Seljord sentrum på E134 ved avkjøringen til Ingrid Slettens veg.

– Det var kun sjåfør i begge bilene. AMK har gitt beskjed om at begge har blitt sjekket av ambulansepersonellet, men at de framstår uskadde, sier Pedersen.

Til legevakta

Litt senere torsdag ettermiddag opplyser politiet at de to likevel er tatt med til legevakta for en sjekk.

– Begge bilene er fjernet og trafikken går som normalt, sier Pedersen torsdag etterrmiddag.

Mistet lappen

Litt over klokken 17 torsdag ettermiddag opplyser politiet at årsaken til ulykken skal ha vært at den ene sjåføren brøt vikeplikten.

– En 19 år gammel mann ble fratatt førerkortet på stedet, sier Pedersen.