Politiet advarer: falsk politimann ba om sponsing
En falsk politimann kontaktet en bedrift på Notodden og ba om sponsnig til et prosjekt mot alkoholmisbruk. 20.02.2017 kl 15:26 (Oppdatert 15:28)

Jon-Inge Hansen

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995 Prosjektet finnes ikke: – Det er trolig et forsøk på bedrageri, sier operasjonsleder Aadne Røilid. Nå advarer politiet mot mannen, i tilfelle han skulle forsøke seg overfor andre bedrifter eller privatpersoner. «Politimann fra Notodden» Manne presenterte seg som politimann fra Notodden. Bedriften ante ugler i mosen og kontaktet politiet. – Politiet gjør oppmerksom på at vi ikke opererer på denne måten og ber bedrifter og privatpersoner være skeptiske mot slike telefoner, tvitrer politiet.