Politiet aksjonerte etter melding om våpen

Eirik Haugen

To menn i 30-årene er tatt hånd om av politiet etter en aksjon i Skien like etter klokka 17.30 onsdag.

Politiet fikk meldinger om en mann med et håndvåpen på en veranda i Odinsgate i Skien og valgte å aksjonere.

Pågrep to menn

Politiet melder at to menn er tatt kontroll på og at de ter funnet to luftvåpen. Inegn er skadd eller truet.

De to mennene er anmeldt og blir avhørt.

Det har vært en rekke problemer i området rundt Odinsgate i Skien også tidligere.

Boligkontorets egne beskrivelser av forholdene ved de kommunale blokkene i Odinsgate 10 i Skien er dyster lesning og bråk, innbrudd, brann og hærverk gjør at stedet ikke bare oppleves utrygt for mange av de boende, men også for kommunens ansatte.

Varden har tidligere fortalt at boligmeldingen for 2016 lister opp en rekke problemer.

– Våre vaktmestre er på befaring minst en gang om dagen. Eiendom har bestemt at det skal være to personer på disse befaringene for å ivareta sikkerheten, heter det i boligmeldingen, som er skrevet av eiendomssjef Anita Ballestad.

Planlegger barnehage

Det har også vært en heftig, politisk debatt i Skien om å bygge en barnehage i samme område.

Høyres Helene Røsholt koker over at kommunen skal bygge storbarnehage på et sted ikke en gang vaktmestrene får lov til å gå alene.