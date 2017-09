Politiet bekrefter: Det var Hjalmar Johnsen (62) som ble funnet død i går FUNNET DØD: En person ble funnet død i vannet onsdag ettermiddag. Nå bekrefter politiet at det var den savnende Hjalmar Johnsen (62) som ble funnet. (Foto: Fredrik Pedersen) annonse Politiet bekrefter at det er Hjalmar Johnsen (62) som ble funnet død i vannet i Skien i går. 21.09.2017 kl 13:08 (Oppdatert 13:29)

Politiadvokat Asle Sandnes bekrefter dette til Varden.

Det var klokken 13.30 onsdag en miniubåt gjorde funn i vannet mellom Klosterøya og Jernbanebrygga i Skien.

Torsdag formiddag ble den avdøde identifisert. En foreløpig obduksjonsrapport er ventet å komme sent torsdag eller tidlig fredag.

To menn på 35 år er pågrepet i saken. Den ene er siktet for uaktsomt drap. Den andre mannen er siktet for å ha unnlatt å hjelpe person i nød.

– Avhøret av den ene er i gang. Det andre starter snart, sier Sandnes i 13-tiden torsdag.

De to siktede mennene er kamerater. Politiet mener Hjalmar Johansen døde og havnet i vannet etter å ha blitt påkjørt av en syklist på Bruene ved Damfossen i Skien fredag kveld.

– Min klient har forklart seg om at han var ute og syklet på dette tidspunktet, og hans forklaring danner grunnlaget for politiets arbeidsteori, sier Tollef Skobba som er forsvarer for mannen som er siktet for uaktsomt drap.

Politiet har etterlyst den aktuelle sykkelen, en mørk herresykkel av merket Fuji, med skivebremser og demper foran og maxis-dekk. Den ble sist observert fredag kveld på Bruene ved Damfossen uten at syklisten var å se i nærheten.